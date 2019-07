Pealtvaataja: teleri vahendusel ei saa sama tunnet, mis kohal olles

«Selline mõnus tunne, mis tuleb sulle sisse, selline hinge puudutav laul - seda ei saa teleri vahendusel ega kuskilt mujalt,» sõnas Ingrid. «Sa näed seda rahvamassi ja näed, kuidas see ühendab inimesi,» lisas Andrei.

Seekord saab peost esimest korda osa ka Ingridi ja Andrei laps. Perekond tõdeb, et inimesi on kohal väga palju. «Ühelt poolt see rõõmustab, aga teiselt poolt lapsega ja vankriga tulla - natuke raskeks läheb,» sõnas Andrei.