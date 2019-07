Trump vastas teda solvanud Briti suursaadikule: «Ta ei ole Ühendkuningriiki hästi teeninud»

Trump ütles New Jerseys reporteritele, et «suursaadik ei ole Ühendkuningriiki hästi teeninud, seda ma võin teile öelda». «Me ei ole selle mehe suured fännid ja ta ei ole Ühendkuningriiki hästi teeninud». Trump lisas, et ta võiks öelda mitmeid asju suursaadiku kohta, kuid ei hakka seda tegema.

Daily Mail lekitas avalikkusele Ühendkuningriigi suursaadiku, Kim Darrochi, kirjavahetuse Londoniga, kus viimane nimetas Trumpi administratsiooni «saamatuks» ja «ebakindlaks».

«Me ei usu, et see [Trumpi] administratsioon muutub oluliselt rohkem normaalseks; vähem düsfunktsionaalseks; vähem etteennustamatuks; vähem diplomaatiliselt kohmakaks ja saamatuks», oli Darroch kirjutanud lekitatud kirjades, vahendab Daily Mail.

Lisaks hoiatas Darroch, et Trumpi karjäär võib lõppeda häbis ning pidas konflikte Valges Majas «noavõitlusteks», vahendab Daily Mail.

Daily Mailile lekitatud memod said alguse 2017. aastast ning kestsid hetkemomendini, kus muu hulgas kirjeldati Trumpi 2020. aasta presidendikampaaniat ja tema välispoliitikat.

Kuigi The Telegraphi andmetel on Trumpi nõunikud nõudnud Darrochi tagasikutsumist, siis Ühendkuningriigi välisministeeriumi pressiesindaja kaitses suursaadiku memosid. «Kuigi need seisukohad ei ole ministrite ega riigi seisukohad, siis me maksame selle eest, et nad oleks siirad», ütles pressiesindaja.

Pressiesindaja sõnul ei erinevat see memodest, mida saadab USA suursaadik Ühendkuningriigi hetkepoliitika kohta tagasi kodumaale.

Ühendkuningriigi ja USA «eriline suhe» on olnud madalseisus Trumpi ja May valitsuste ajal, kirjutab CNN. May taandumine peaministripositsioonilt ning eesolevad juhivalimised konservatiivide erakonnas võivad aga kaasa tuua muutusi.