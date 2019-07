Tallinna linn: 80 000 inimese teenindamine ühistranspordiga ei ole reaalne

Tänavusel laulupeol osales lauluväljaku kontsertidel mõlemal päeval hinnanguliselt üle 100 000 inimese ning ligi 80 000 inimest olid nendel päevadel potentsiaalsed ühistranspordi kasutajad. Tallinna linna sõnul ei ole nii paljude inimeste ühistranspordiga transportimine reaalne ja see ei saanud tulla ka kellelegi ootamatusena.

Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo ütles, et olukorra leevendamiseks pani linn laupäeva öösel vastu pühapäeva Tallinna ühistranspordi põhisuundadel käima pikendatud tööajaga eriliinid ja trammiliinidele rakendati suurema veovõimega veerem. Olusid arvestades oli lisabussidega tagatud parim võimalik lahendus selles olukorras.

Harjo sõnul pandi mõlemal päeval pärast kontsertide lõppu põhirõhk just inimeste turvalisusele. Selleks, et tagada lauluväljakult ümberkaudsetele tänavatele liikunud inimeste turvalisus, tuli laulupeo korraldajatel koostöös politsei ja Tallinna linnaga liiklus, sealhulgas ühistranspordiliiklus, täielikult sulgeda, kuniks sõiduteed jälle vabanesid. See aga tähendas üle tunni kestvaid ühistranspordiseisakuid ka Narva maanteed mööda liikuvale ühistranspordile.