Purjus seenelised kaotasid metsas sõbra, politsei leidis mehe 23 kilomeetri kauguselt

«Saime teate, et Värskas läksid metsa seenele kolm meest, viinapudel põues. Julgustavad lonksud vägijooki võetud, läks iga mees eri suunas metsa, kuni ühel hetkel avastati, et üks neist on kaotsis. Ja eksinud oli ikka see, kes polnud ses metsas iial varem käinud. Sõbrad olid taamalt kuulnud küll mehe hõikeid ja karjumist, ent tundide möödudes üles teda ei leitud. Nüüd helistati hädaabinumbril,» seisab Lõuna Prefektuuri sotsiaalmeedia postituses.