Mihhail Kõlvart: lauluväljakule ei tule kunagi tornelamuid

«Tallinna linn on koostöös riigiga teinud korda laulukaare, selle esise platsi ja oma vahenditest raadiotorni ning jätkab lauluväljaku arendamist,» ütles linnapea. «Tallinna eesmärk on detailplaneeringu abil laiendada lauluväljaku territooriumi ja taotleda selleks linna omandisse kõrval asetsevaid riigile kuuluvaid maatükke.»

Kõlvarti sõnul on ta nõus sellega, et lauluväljaku ümbruses peaks olema elamuehitus piiratud. Ta lisas, et on teadlik Pirita Näituste Keskuse kohal toimuvast korteriarendusest, kuid see ei oma otsest mõju lauluväljakul toimuvale.