Tegemist oli esimese niisuguse terviklikult säilinud luustikuga. «Oleme leidnud juba ligi 80 luustikku. Eelmistel kaevamistel tulid enamasti välja üksikhauad, nüüd on ka mõned ühishauad. Näiteks on mitmes kohas koos maetud täiskasvanu ja imik. Nad on maetud ühte hauda, aga eraldi kirstudes,» rääkis Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloog Martin Malve.