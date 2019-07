Helendava kaevuveega pere väntsutamine jätkub

Talu perenaine Kaie Poolakess (68) ütleb, et on Eesti riigis pettunud. «Mõtlen tagasi ajale, kui oli Balti kett (23. august 1989 – toim), kuidas läksime abikaasaga sinna, kui rõõmsad me olime. Pisarad olid silmas. Nüüd oleme aga niisuguses seisus. Me ei näe kusagilt abi tulemas. Lootusetu!» räägib ta.