Viru pataljonis kaasvõitlejat peksnud sõdurid pääsesid ühiskondliku tööga

Kahtlustatavatele pandi menetluse lõpetamisel kohustuseks teha viie kuu jooksul 80 tundi üldkasulikku tööd. Tänaseks on kaks noormeest viiest täitnud oma kohustused täielikult, kolm jätkavad neile pandud kohustuste täitmist.

«Õiguskaitseorganite esmaseks eesmärgiks ei ole mitte konkreetsel juhul mõistetava karistuse raskus, vaid sarnaste juhtumite vältimine tulevikus,» märkis Filippova. Filippova lisas, et muu hulgas võetakse arvesse ka seda, et kahtlustatavad olid varem kriminaalkorras karistamata ning kohtumisel prokuröriga väljendasid oma kahetsust.

Tüli tekkis eri rahvusest ajateenijate vahel. Ent nii kaitseväe kui ka kaitseminister Jüri Luige hinnangul on oletused, et konflikt tekkis rahvuse pinnal, kohatud.

«Eesti kaitseväes teenivad Eesti kodanikud, kes tulevad kaitseväkke juba täiskasvanud isiksustena. Oma väljakujunenud suhtumiste, arusaamisega sellest, mis on õige ning mis on vale, tõekspidamiste ning ka käitumismustritega. Kahjuks satub vahest ka ajateenistusse neid isikuid, kelle käitumiskultuur ei käi ühiskonnas kehtivate normidega kokku. Kohatu on spekuleerida vastuvõetamatu käitumise ning rahvusliku tausta seoste üle,» teatas kaitsevägi toona.