Lukas «Peatage Lasnamäest»: tean natuke rohkem kinnisvaraarendustest

«Ütlen siis üle – laulupeol paluti mul mitte klassikalist kõnet pidada, vaid tänada ja tervitada. Tänasingi tegijaid ja tervitasin lauljaid ja muusikuid. Sel hetkel ka eriti «Tuljaku» eest, sest see ühendas mõlemad peod!» kirjutas Lukas.

«Kuna juba sel korral ei mahtunud kõik soovijad lauluväljakule ära ja tean natuke rohkem kinnisvaraarendustest ja vastavatest soovidest laululava ümbruses, siis avaldasin arvamust, et Lasnamäe ehituslikku edasiarendust tema nõlvale laululava vahetus ümbruses tuleks pidurdada – ikka selleks, et me laulupeod siia tulevikus kõigi oma organiseerimisel ette tulevate vajadustega ära mahuksid,» lisas ta.