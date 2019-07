Vene saatkond nimetas Lihula samba taasavamise plaane provokatsiooniks

Venemaa saatkond märkis, et on korduvalt väljendanud muret Relva-SSis võidelnute ülistamise pärast Eestis. «Hoolimata sellest, et Teise maailmasõja lõpust on möödas palju aega ja peale on kasvanud uued põlvkonnad, elab mälestus Saksa fašistlikust türanniast ja hitlerlaste kuritegudest endiselt miljonite inimeste südametes,» kirjutas Vene saatkond.