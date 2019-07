Ratas: peame töötute energeetikute ümberõppeks leidma mudeli

Ratas tõdes, et kliimamuutuste leevendamise vajadus mõjutab energeetikat terves maailmas ning loomulikult tuleb ka meil Eestis neile muutustele vastutustundlikult ja piisavalt kiiresti reageerida. Ta lisas, et uus lähenemine põlevkivi kasutamisele ei sünni üleöö, kuid me peame võtma selgelt suuna suurema keskkonnahoiu ja põlevkivi parema väärindamise poole.