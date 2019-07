KOHALIK VAADE. Horvaatia otsib lahendusi tõsisele tööjõukriisile

Horvaatia turismitööstus näitab, mida on tervel tööjõuturul sealses piirkonnas järgmistel aastatel oodata. Erasmuse programm demonstreeris haritud noortele, et piiri taga on Euroopal palju rohkem pakkuda. Nii otsivad noored pärast ülikooli lõpetamist väljakutseid välismaal.