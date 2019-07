Rüütelmaa Nolani võtetest Laagna teel: kindlasti liiklusvoog aeglustub, aga liigelda on võimalik

Laagna kanalis algavad homsest Chritopher Nolani spioonipõneviku «Tenet» võtted, mille vältel on lubatud liikluse ajutised ümbersuunamised graafiku alusel.

Filmivõtete ajal jääb tavaliiklus Laagna kanalis avatuks esmaspäeviti ja teisipäeviti. «Kolmapäeval, neljapäeval ja reedel on Laagna tee Kesklinna suunal avatud kuni kella 10ni hommiku,» ütles Rüütelmaa ja lisas, et alates kella kümnest kuni poole neljani õhtul on kanal täiesti suletud. «Liiklus avatakse uuesti kell 15.30 linnast väljuvale suunale, kuni õhtuni välja,» selgitas ta ja lisas, et nädalavahetustel on tee suletud.

«Üle Laagna tee kulgevad sillad on avatud, kuid ohutuse vajadusest, see tähendab hetkeliselt, neid suletakse kuni viieks minutiks,» rääkis Rüütelmaa. Sildadel on ka reguleerijad, kes annavad sõitjatele teada, millal tohib ületada silda ning millal mitte.

«Juulikuu on selline aeg, kus on kõige väiksem liikluskoormus linnas üldse. Filmimiseks on see kõige sobilikum aeg. Kindlasti liiklusvoog aeglustub, aga liigelda on võimalik. Kui on ajakriitiline sõit, siis tasub varuda aega,» vastas Rüütelmaa, et kui on soovitatav sõita mööda Peterburi teed, siis kas ummikud ka kasvavad. «Nii liiklejate kui ka elanike huvides on see sulgemine siiski vajalik.»

Kuna busside graafikuid on muudetud ja ka osade peatuste asukohta, siis kõige täpsema info uute kellaaegade ja marsruutide kohta leiavad sõitjad kodulehelt transport.tallinn.ee, kuid Rüütelmaa ütles, et ka peatustesse on mõeldud inimesed, kes annavad informatsiooni ja aitavad.