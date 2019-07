Juncker soostus Simsoniga homme kohtuma

Juncker püüdis vahevolinike läkitamist takistada, väites, et on nii Ansipi kui Crețu töö juba nende kolleegide vahel ära jaganud, mistap enne hilissügist, kui ametisse asub uus Euroopa Komisjon, uusi volinikke vaja pole.

Valitsused nii Tallinnas kui Bukarestis jäid aga endale kindlaks. Sel esmaspäeval said nad ka tuge sotsiaalministrite tasemel Brüsselisse kogunenud liidunõukogust (Eestit esindas seal Simsoni ja peaminister Jüri Ratase parteikaaslane Tanel Kiik), kes kinnitas, et liikmesriikidel on õigus olla komisjonis esindatud kogu aeg.

Postimehega rääkinud Brüsseli allika sõnul võib see, et Juncker otsustas mõlemad kandidaadid juba sel nädalal vastu võtta, näidata, et ta on vastupanust loobunud ega ürita venitamistaktikat.