Interpoli ülemaailmne operatsioon päästis tuhandeid soomuselisi, karvaseid ja sulelisi

Interpoli pressiesindaja sõnul on vahistatud 582 kahtlusalust, kuid eeldatavasti lisandub lähipäevadel veel arreteerimisi.

«Eluslooduse kuriteod ei röövi ainult meie keskkonnast resursse. Need kuriteod jätavad jälje meie ühiskonda läbi vägivalla, rahapesu ja pettuste,» ürles Interpoli peasekretär Jürgen Stock.

Interpoli sõnul näitab konfiskeerimiste arvu vähenemine, et pingutused kannavad vilja. «On ülimalt oluline, et me peatame kurjategijaid, kes kasutavad ära meie taimi ja loomi ning rikuvad meie planeedi jätkusuutlikust,» ütles ohustatud liikide kaitsmisega tegeleva organisatsiooni CITESi peasekretär Ivonne Higuero.