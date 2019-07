Eestisse kolinud kanadalane: Ida-Euroopas on praegu eriline aeg

Dumonti eristab enamikest siin elavatest välismaalastest see, et ta ei kolinud Eestisse armastuse, õpingute ega ka mitte karjääri pärast. «Eestis on midagi uut ja huvitavat ja see on ka põhjus, miks ma siia tulin,» selgitas Dumont, kelle jaoks oli atraktiivne siinne atmosfäär ja ka idufirma alustamise lihtsus. Nüüd siin elades vaimustab teda ka eestlaste ehedus.

«Kõik teavad, et eestlased on külmad ja nendega on keerulisem tuttavaks saada. Jah, alguses on veidi keerulisem seda jääd murda, aga kui jää on murtud, siis on sideme loomine väga lihtne,» sõnas ta ja lisas, et kui õnnestub side luua on see tõeline side.

E-hääletus aitas otsustada

Kanadalane oli varasemalt paar aastat Poolas elanud ning see istus talle hästi. Sellegipoolest lõppes tal Poolas tööleping ja ta pidi Kanadasse naasma. Peagi tundis ta et, igatseb siiski euroopalikku elustiili.

«Väärtused on siin teised. Kanadas tahavad kõik suuremat maja, suuremat autot, suuremat palka. Töö defineerib inimest ja kellegagi tutvudes on juba teine küsimus, mis tööd sa teed. Eestis küsitakse tutvudes kõike muud, kas või seda, mis tüüpi koerad sulle meeldivad,» naljatas ta. Samuti on Euroopa riigid väiksemad, ja linnadki pole tema sõnul nii laiali hajutatud nagu Kanadas.

Huvi Eesti vastu tekkis tal aga tänu eestlasest sõbrale, kellega ta ühel reisil tuttavaks sai.

«Ükskord kirjutasin talle, et ma tahaks Euroopasse tagasi kolida ja proovida oma ettevõtet alustada. Sõber ütles seepeale kohe, et Tallinnas on ju väga palju idufirmasid, see on õige koht äri alustamiseks,» sõnas ta ja lisas, et seepeale hakkas ta kõigepealt Eesti kohta uurima. Talle jäi silma e-residentsus, kuid ta polnud veel endiselt kindel, kas Eestis talle meeldiks.

«Siis lugesin veel, et avalik sektor areneb Eestis erasektorist kiiremini ja mõtlesin, vau! See on vist ainus koht maailmas, kus see on niipidi,» imestab ta endiselt.

Lõplik otsus Eesti kasuks tuli aga siis, kui ta ootas Kanadas kohaliku omavalitsuse valimistel valimisjärjekorras, et oma hääl anda. Ootamise ajal aega surnuks lüües võttis ta välja oma telefoni ja nägi, et eestlasest sõber oli kirjutanud ja küsis, kuidas tal läheb.

«Ütlesin, et ootan siin valimisjärjekorras ja pean siin veel nii 40 minutit passima. Sõber küsis seepeale, et mida? Päriselt? Kas te endiselt Kanadas seisate järjekorras, et hääletada? Kas sa ei saa siis häält lihtsalt internetis anda? Vastasin, et ei..» naerab ta nüüd tagasi mõeldes. Ta mõistis, et Eestis on toimumas huvitavad arengud, mida mujal pole.