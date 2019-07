Õpetaja ülesanne on õpilasi suunata

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse juht ning õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor Tobias Lay arvab, et õpetajate hirm on asjatu. Ta ei usu, et tehnoloogia kunagi õpetaja töö üle saaks võtta.

«Tehnoloogia saab õppimist toetada, kuid õpetajal on lisaks suunav roll, mida tehisintellekt üle võtta ei saa,» ütles Tobias Lay. Lay sõnul võib õpetajate hirm tuleneda sellest, et nende roll on järjest rohkem muutumas. Koolidele antakse raha, et nad oleksid suutelised tehnoloogilises mõttes arenema ning sellest tuleneb ka õpetajate pinge.

Viise, kuidas tehnoloogia õppimist võiks mõjutada, on palju. Tobias Lay sõnul liidab tehnoloogia klassiruumis olijaid – näiteks peavad õpilased grupitöö eesmärgil minema loodusesse andmeid koguma, neid hiljem analüüsima ning süsteemi sisse kandma. «Tehnoloogia saab õpet praktilisemaks teha,» ütles Lay. Küll aga toob professor siinkohal välja õpetaja rolli tähtsuse. «Õpetaja on see, kes õpilasi suunab. Tema ülesanne on õpetada õpilasi kriitiliselt mõtlema, seletada, miks midagi tehakse,» selgitas Tobias Lay, kelle sõnul on juhendamine nii sotsiaalne kui ka individuaalne protsess.

Tehnoloogia saab aidata nii õpilasi kui ka õpetajaid ning võiks Tobias Lay hinnangul üle võtta rutiinid ja ülesanded, mida õpetaja tegema peab. «Näiteks matemaatikas saaks tehnoloogia abil igale õpilasele personaalselt lähenedes anda ülesandeid - tugevamatele õpilastele anda raskemaid ülesandeid ja vastupidi,» rääkis professor.

Tehisintellekt suudaks õpilasele individuaalselt lähenedes tõsta õppimise effektiivsust ja kiirust. «Tehisintellekt saab aru, mida õpilane juba oskab ning mida peaks järgmisena õppima.»

Kuigi professor Lay räägib tehnoloogia plussidest, oskab ta välja tuua ka miinuseid. «Tehisintellekt ei ole pädev, et teha suuremaid otsuseid. Näiteks, millise hinde peaks õpilane saama või kas ta vajaks lisatunde.» Lay sõnul on nendel otsustel suur mõju õpilastele ning neid võiks teha pigem õpetaja.