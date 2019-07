Kas suitsetamine on põhiõigus? Riigikohus otsustab

Suitsetamiskeeld vanglates on põhiseadusevastane ja tuleb saata riigikohtusse hinnangu saamiseks, otsustas Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumaja kohtunik juunis suisa kahel korral. Kohtumajad ei ole selles küsimuses olnud aga üksmeelel. Nii on sama kohtu Tartu kohtumaja pidanud suitsetamiskeeldu vanglates igati õigustatuks. Viimasega on sama meelt Tallinna haldus- ja ringkonnakohus.