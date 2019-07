Neljapäeval algab sõjalis-sportlik Põrgupõhja retk

«Meil on ääretult hea meel, et tänavusel juubelihõngulisel võistlusel on nii palju osalejaid,» ütles Põrgupõhja retke peakorraldaja Martin Andreller, kelle sõnade kohaselt näitab osalejate suur hulk, et huvi metsavendluse ning kõige sellega kaasneva vastu on endiselt kõrge.