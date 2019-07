Transpordiamet: õhtul ja hommikul sõitke mööda Laagna teed, mitte mööda Punast tänavat

Seda näitasid operatiivne liiklusvoogude analüüs ja liiklusseire vaatluslend, mille transpordiamet tegi filmivõtetega Laagna teel. «See näitab, et info Laagna tee liikluspiirangutest on jõudnud inimesteni, kuid see on pannud paljud liiklejaid Laagna tee kasutamisest üldse loobuma, ütles transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa.