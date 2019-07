Tumeveebist amfetamiini ja LSDd tellinud noormehed lõpetasid trellide taga

Metsari arvuti läbivaatamisel leidsid uurijad, et noormees oli teinud uimastite müügikeskkonnas endale kasutajakonto, mille abil oli tellinud mullu 8. oktoobrist kuni tänavu 26. veebruarini tumeveebist uimasteid 12 korda. Ta oli tellinud 400 marki LSDd, 1,95 kilogrammi amfetamiinipastat ja 125 grammi MDMAd.

Internetist uimasti tellimine on tõusuteel

Maksu- ja tolliameti andmetel näitab internetist narkootikumide tellimine viimastel aastatel tõusutrendi, kuna vahelejäämise riski hinnatakse ekslikult madalaks. Selline mulje tekib sellepärast, et anonüümsuse säilitamiseks kasutatakse tumeveebi müügivõrgustikke, makstakse bitcoinides ning ostja ja müüja suhtlevad omavahel krüpteeritult.

Tumeveebis on küll võimalus jääda anonüümseks, kuid vahelejäämise tõenäosus postisaadetiste käitlemisel on tegelikult suur. Lisaks postiga töötavatele tolliametnikele on MTAs ka narkokoerad ning muud tehnilised vahendid narkoainete tuvastamiseks ja tellijate väljaselgitamiseks.