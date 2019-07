Reedel algavad Tallinna merepäevad

Merepäevade esimesel päeval algavad Vanasadama jahisadamas tegevused keskpäeval. Avatud on lasteala ja erinevad töötoad. Üles astuvad Tallinna Sadama koor, Kaitseliidu Tallinna maleva orkester, ansambel Kompass ning õhtu lõpetab kell 21 algav Victor Crone ja Stig Rästa kontsert.

Tänavuste merepäevade ametlik avalöök antakse Noblessneri sadamalinnakus 12. juulil kell 20 Anne Veski ja Reketi ühiskontserdiga. Sellele eelneb Mari Jürjensi ja järgneb Chalice’i etteaste. Päeva jooksul on avatud ka lasteala ning toimub merekoolitus «Matk muinasaega».

«Kes tahab kindlalt mõne laevaga sõitma pääseda, siis praegu on piisavalt liinireiside ja lahesõitude pileteid saadaval. Meie tänavune piletimüügisüsteem on Sunlines.eu ja praegu on seal pileteid veel saada» soovitas Väinsalu.