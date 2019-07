Tanklakett Olerex avastas esmaspäeval, et kurjategijad on süsteemi turvanõrkust ära kasutades pääsenud ligi hinnanguliselt 100 000 tehingu infole, millega koos said kättesaadavaks klientide isikuandmed alates nimest kuni dokumendi andmeteni. Turvaauk lapiti teisipäevaks, ent juba on teada, et andmebaasi oli jõutud alla laadida 71 korda.