Lukas: miks ma laulupeokõnes häält tõstsin

«Olen jälginud laulu- ja tantsupeo järgset arutelu ja selle ilusa peo sees on pisut tähelepanu leidnud ka mu pöördumised piduliste poole mõlemal väljakul, eriti laulupeol. Mulle lähevad arvamused korda. Ütlen omalt poolt nüüd ajadistantsilt mõne asja,» kirjutas Lukas.

«Rääkisin liiga valjult? Kui Kalevi staadionil ütles helimees mulle, et «sina räägi, minu asi on võimenduse tugevust reguleerida», siis lauluväljakul lähtusin samast teadmisest. Kuna reaktsiooni tõttu ei kuulnud kohati iseendagi häält, püüdsin mitmel korral tulla tekstiga varem sisse, et jutt liiga ei veniks. Selleks kõvendasin tõesti häält,» lisas Lukas.

Minister lisas: «Teiseks, «Peatage Lasnamäe» kujund tekkis tõesti kohapeal, kuna olin mures nende inimeste pärast, kes ei pääsenud juba seekord lauluväljakule ja teadsin, et planeeritud ehitustegevuse tõttu Lasnamäe nõlval ja selle all on laulupeo korraldamiseks järgmisel korral veelgi vähem ruumi. Mingit mõtet rahvuste vastandamiseks mu peast läbi ei käinud – sellist tõlgendust ei tasu tänapäeval sest kujundist enam ka otsida.»

«Kolmandaks, leppisime korraldajatega kokku, et ei pea klassikalist kõnet, vaid väljendan üksnes oma emotsiooni ja tänan tegijaid. See, kui mu isamaaline vaimustus osale arvajatest liigsena tundub, on hoopis teine teema,» leidis Lukas.

Lukase väljaütlemisi kommenteeris nädala alguses Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes ütles, et tema ei tea, kust minister võtab jutu tornelamutest lauluväljakul. Kõlvart nõustus Lukase jutu selle osaga, et lauluväljaku ümbruses peaks olema elamuehitus piiratud, ja lisas, et on teadlik Pirita Näituste Keskuse kohal toimuvast korteriarendusest, kuid sel ei ole otsest mõju lauluväljakul toimuvale.

Küll aga kritiseeris Kõlvart Lukase laulukaare all öeldud lauset: «Peatage Lasnamäe.» Tallinna linnapea hinnangul tekitab selline väljaütlemine 117 000 Lasnamäe elanikus küsimuse, kellele on selline vastandamine vajalik. «Kindlasti mitte Eesti rahvale ega riigile,» nentis Kõlvart.