Austraalias üles kasvanud Eesti tüdruk: uhke tunne on eestlane olla

Noore naise jaoks tähendab Eestimaa kultuuri, kodu ja pere. «See on lihtsalt nii tähtis. Eriline on öelda, et sa oled Eestlane. Isegi kui ma olin laulupeol, mõtlesin ma, et see on eriline üritus. Meid on ju nii vähe maailmas ja mina olen üks nendest, kes saab öelda, et ma olen Eestlane. See on nii uhke tunne,» rääkis neiu õhinal. «Eesti keel ja kultuur on väga kallid mulle.»