Ristlejad toovad raha ja reostuse

Suurimad Eestisse tulevad ristluslaevad võtavad pardale kuni 5000 reisijat, lisaks on seal meeskond ning teenindav personal. Kõige suurema tänavu siia tuleva MSC Meraviglia laevaperes on üle 1500 inimese. Türi või Paide elanikkonna jagu rahvast kandvaid kolosse saabub tipphooajal Tallinna kuni kuus päevas. See on arvestatav koormus pealinna keskkonnale ja linnaruumile. Tallinna linnavalitsus ja Tallinna Sadam on ristlusturistide võõrustamist esitlenud kui edulugu, kuid paljudele Euroopa linnadele on rändtirtsuparvedena saabuvad lõbusõiduturistid ning laevade põhjustatav keskkonnakahju muutunud tõeliseks nuhtluseks. Näiteks Veneetsia elanikud on hakanud turistiuputuse pärast kesklinnast juba eemale kolima ja kinnisvarahinnad on seetõttu languses.