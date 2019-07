Vanasadamas avati nii elamiseks, töötamiseks kui ajaveetmiseks sobiv Koda Park

Koda Park koosneb kahekümnest kompaktsest ning samas paindlikust Koda majast. Seal on üheskoos nii hotell, poed ja kontorid, kui ka söögi- ja joogikohad. Koda majade looja Kodasema asutaja Hannes Tamjärve sõnul on Koda Park inimmõõtmelise paindliku linnaruumi eksperiment.

«Kui palju inimesi kolib igal nädalal kogu maailmas linnadesse? Miljon inimest. See tempo on viimaste aastatega kasvanud ja tõenäoliselt hakkab veel kiiremini kasvama. Ja mitu ruumeetrit uusi elamisi inimkond samal ajal ehitada suudab? Häbiväärselt vähe,» ütles Tamjärv Koda linnaku avamisel.

Ta lisas, et samas, kui linnadesse järjest lisandub elanikke, on linnades elavad perekonnad uskumatult väikeseks muutunud. «Viimane sellekohane uudis puudutas Helsingit ja väitis, et üle poole leibkondadest on üheliikmelised. Aga vaadake ringi, kui palju on ühetoalisi kortereid! Teiste sõnadega, sel ajal, kui ühest küljest on kohutavalt palju elamispinna ruutmeetreid puudu, teisest küljest inimkond raiskab neid ruutmeetreid kohutavalt,» lausus Tamjärv. Sellistele probleemidele lahenduste leidmiseks ongi loodud Koda.

«Me tahaksime need probleemid ise ära lahendada, aga siiamaani pole päris nii palju jõudu olnud. Küll aga oleme juba viimased kolm-neli aastat loonud tööriistu selliste probleemide lahendamiseks. Kas just see on kõikide inimkonna probleemide lahenduseks? Üks sammuke sinna suunda on ta igal juhul,» rääkis Tamjärv.

Kui Koda juba püsti on, siis on vaja liikuda keskmisest vähem, sest ühes ja samas Koda Pargis on nii elamise, töötamise kui kohvikus käimise võimalused üksteisest mõne sammu kaugusel.

Seda ohtu, et hindade odavnedes võivad tekkida hiigelsuured sadade või isegi tuhandete moodulitega odavad Koda Pargid, mis meenutavad olemuselt treileriparke, Tamjärve sõnul ei ole.

«Treileriparkide analoogia on selles mõttes huvitav, et kui ühes treileripargis ringi vaadata, siis muud asjad on seal võibolla olemas, aga moodsat ja esteetilist elukeskkonda seal ei ole. Koda on selles mõttes selle skaala teises otsas. Esimesel kahel aastal meil polnud ette näidata muud, kui üle maailma tulnud arhitektuuriauhindu,» lausus Tamjärv. Ka moodulite hinnad on tema sõnul võrreldes algusaegadega kolm korda odavnenud.

Koda majad on kergesti teisaldatavad. Kraanaga veoauto sõidab kohale, tõstab maja peale ja viib, kuhu vaja. Saadaval on ka vee peal ujuvad Koda majad. Üks selline on Haven Kakumäe sadamas ning ootab huvilisi. «Rentisime sadamas paadikoha ja panime oma «paadi» sinna,» ütles Tamjärv.