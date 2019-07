Galerii: 800 inimest jooksid ligi 10 kilomeetrit mudas

Kui eelmisel aastal oli rada mudasem, siis sel korral oli see jällegi vesisem

Mudajooks – on leebe kohandus Takistusrajast (OCR Obstacle course racing). Tegemist on spordialaga, kus võistleja või võistlejate tiim peab jalgsi või joostes ületama mitmesuguseid füüsilisi ja vaimseid väljakutseid.