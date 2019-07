Video ja Galerii: Ämari lennubaasis sai näha õhuväe aerobaatikat

«Eestil on 100-aastane õhuvägi, mida tunnustavad ka meie liitlastest sõbrad. USA õhuväe ülem, kui teadaolevalt maailma võimsaima õhuväe esindaja, on võtnud spetsiaalselt aja, et tulla õnnitlema ühte väikseimat õhuväge maailmas - see on suur au ja tunnustus meie panusele NATO-s,» ütles õhuväe ülem kolonel Riivo Valge.