«Oleks», «võinuks», «läinuks» Eesti lähiajaloos

Nüüd on tal võimalus neid stsenaariumeid «B», mis tõeks ei saanud, testida. Kagge on kuue osalise dokumentaalsarja «Üle noatera» autor ja vaatleb selles kuut teelahet Eesti elus.

1991 aasta augustiputš. Seda näidatakse läbi nüansside, mille puhul «ma ütlen, et mina, kes ma olen näinud väga palju ja kuulnud väga palju ja üle keskmise ka 91. aasta putšist lugenud, ma võin tunnistada, et ma ei olnud neid episoode isegi varem kuulnud, rääkimata sellest, et kuskilt neist võiks täna lugeda,» kõneles Kagge KUKU raadio saates «Neeme Raud. Siin.»

Ajaloo hämarusele natuke valgust heites lisas Kagge, et vaatleb dokumentaalis seda, kui lähedal oli võimalus, et tollal oleks võinud telemaja kaitsjate ja kesklinnast välja sõitvate tankide vahel tulevahetuseks minna. «Meil on inimesed, kes räägivad nendest sündmustest, sellest, milleks olid eesti mehed valmis, mida kõik nad olid enda jaoks valmis meisterdanud, selleks, et kaitsa Eesti televisiooni või Eesti vabadust. Kui lähedal see kõik oli, sellest nad räägivad nüüd, ma julgen öelda, et esmakordselt.»