Selgusid Vanasadama ideekonkursi võitjad

Tallinna Sadama soov on kujundada ajaloolisest Tallinna Vanasadama alast koht, kus oleks mõnus aega veeta nii reisijatel kui kohalikel inimestel. Konkursi eesmärk oli leida ideekavandid Vanasadama linnaruumi elavdamiseks ajutiste lahenduste näol.

Žürii liikme ja Tallinna Sadama kinnisvara ärisuunajuhi Piret Ütsi sõnul hindas žürii pakutud ideelahenduse sobivust asukohaga ja konkursi eesmärkidega. «Võitjate valimisel jälgisime ka seda, kas pakutud ideid on lihtne ja kiire ellu viia, et need ei nõuaks suuri investeeringuid ning pakuks mereääre aktiivsemat kasutust või lihtsalt silmailu.»