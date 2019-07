Tallinna merepäevi külastas enam kui 200 000 inimest

Tallinna merepäevade projektijuht Lennart Sundja tõdes, et merepäevade eesmärk pakkuda inimestele võimalust nautida merd ja merelisi tegevusi õnnestus igati. «On suur rõõm, et huvi merepäevade vastu püsib ning inimesed leiavad ikka ja jälle tee Vanasadamasse, Lennusadamasse, Noblessneri sadamalinnakusse ja Haven Kakumäe jahisadamasse. Enam kui 200 000 külastust kolme päeva jooksul on suurepärane – aitäh kõigile meresõpradele, korraldajatele ja vabatahtlikele!»