Pukserite tants näitab laevameeste osavust

«Tuleb oodata, kuni Megastar on sisse tulnud ja Finlandia välja läinud. Siis kohe pärast Finlandiat lähemegi,» ütles Alfons Håkansi Eesti laevastiku peakapten Margus Toots. Reedel, kui oli ilus ilm, pööras Finlandia ennast ilma kõrvalise abita ümber. Aga halva ilmaga ilma pukseriteta ei saa.

Sadamas seistes pole masinate müra peaaegu üldse kuulda. Sõidu ajalgi on kaptenisillal üsna vaikne. Tootsi sõnul on nii Arkturusel, kui teisel pukseril H. Kanteril kaks suurt vinti, mis keerlevad 360 kraadi. Neid liigutab kapten kahel pool tema tooli asuvate joystickidega. Tänu sellele, et neid saab 360 kraadi pöörata, ongi puksiiridel nii suur manööverdamisvõime.

Pukserite tantsuks kutsutavad manöövrid tegid kahe laeva kaptenid ühe korra läbi. Spikriks on käsitsi paberile kirjutatud märksõnad ning tegevust kooskõlastatakse raadio kaudu.

Pukseritel on ka üks halb omadus. Nimelt tekitavad pöörlevad vindid vee all tolmuimeja efekti. Ja et merepõhi on sadamas kõikvõimalikku sodi täis, siis kipub see kõik vintide labadesse kinni jääma. Kui nii juhtub, siis jääb töö pooleli ja tuleb tuukrid välja kutsuda.

«Igal pukseril on vööris vints, mille peal on ots, mis läheb suure laeva peale. Ja meil on kaks tegevust, kas tõmbame või surume. Ma usun, et enamus kapteneid, kes on meil siin töötanud, sõidavad kõik sadamad kasvõi kinnisilmi läbi. Aga paberkaart on ikkagi alati kõige kindlam ja usaldusväärsem,» rääkis Toots.

Kui tuult on üle 20 meetri sekundis, siis vajab enamus reisilaevu puksiiride abi. Keskmiselt kulub ühe laeva kai äärde panekuks poolteist kuni kaks tundi. Kui on rasked jääolud, siis võib töö venida nelja, viie või isegi kuue tunni pikkuseks. «Siis on kohal mitu pukserit, ühed hoiavad laeva kaist eemal, üks pukser läheb ning lükkab laeva ja kai vahelt jää ära ning teised pukserid suruvad ta seejärel vastu kaid. Kõigele lisaks ei sõida talvel ka lootsikaatrid, sest neil on alumiiniumist kered. Kui merel on jää peal, siis veame me veel lootse ka,» selgitas Toots.

Lootsid, kes tunnevad sadama akvatooriumi nagu oma taskut, on vahendajad suurte laevade kaptenite ja puksiirimeeste vahel. Loots otsustab, kas laeva manööverdamiseks on puksiiri vaja ja vajadusel tellib selle ära.