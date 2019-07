Helme: avalik huvi pole põhjus VEB fondi asjade avalikustamiseks

«Arvestades, et tegemist on avaliku huvi seisukohalt olulise küsimusega, siis siseministrina toetan julgeolekuasutuste valduses olevate vastavate VEB Fondi puudutavate dokumentide avalikustamist,» kirjutas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhist siseminister Helme. «Antud küsimuse puhul on aga oluline mõista, et üksnes avalik huvi teabe avalikustamiseks ei ole piisav. Dokumentide avalikustamisel tuleb arvestada nendes sisalduvate ametnike ja ütlusi andnud isikute ehk allikate õiguspärast huvi enda isikut mitte avalikustada.»