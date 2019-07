Elron vedas poolaastaga 4,1 miljonit reisijat

Reisijate arv on tänavu esimesel poolaastal jätkuvalt kasvanud, kokku on tehtud üle nelja miljoni sõidu. «Viie aasta taguse ajaga võrreldes, kui uued rongid liinile tulid, oleme sõitjate arvu suutnud kasvatada enam kui poole võrra. Arusaadavalt paneb see kogu ettevõtte pinge alla ja rongide ületäituvus mõjutab kahjuks ka reisijaid. Loodame klientide mõistvale suhtumisele ning püüame võimalikult kiiresti täiendavad rongid liinile tuua,» ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo pressiteate vahendusel.

«Võrreldes eelmise aastaga on tehtud üle 200 000 sõidu rohkem. Kõige suurema kasvu on toonud just kiired ekspressühendused – nii Tartu kui ka Narva suunal on sõitjate arv kasvanud rohkem kui veerandi võrra. Kõige enam sõite tehti aga maikuus, kui rongi kasutati 726 000 korral. Loodame aasta lõpuks teenindada üle 8 miljoni reisija, mis tähendaks järjekordset rekordit viimase paarikümne aasta jooksul,» lisas Kongo.

Tallinna-Paldiski liinil teenindas Elron kuue kuuga 699 000 reisijat, Tallinna-Riisipere liinil 599 000 ning Tallinna-Tartu liinil 591 000 reisijat.

Alates 1. augustist muudetakse ekspressrongide hinnakujundust selliselt, et kõige koormatumatel väljumistel on piletite hinnad kõrgemad ning vähem populaarsetel väljumistel madalamad.

«Peame nõudlusest sõltuvate hindade kasutuselevõttu vajalikuks, et üha kasvava reisijate arvuga toime tulla. Loodame, et osa sõitjaid hakkab senisest enam valima sõiduks vähem populaarseid nädalapäevi ja kellaaegu. Endiselt soovitame kõigil osta pilet ette veebist, kus hinnad on soodsamad,» rääkis Kongo.