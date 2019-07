Eestlasest maailmarändur jõudis kaheaastaselt rännakult tagasi koju

«Rattasõit ei olnud mul üldse plaanis, ma pole isegi rattur ja varem pole väga palju rattaga sõitnud,» sõnas rännusell Postimehele. Prii selgitas, et talle lihtsalt tundus, et jalgrattasõit on maailma nägemiseks ideaalne viis.

«Jalgrattaga näeb rohkem, see ei ole liiga kiire ega ka liiga aeglane,» sõnas ta ja lisas, et see mõttekäik on end reisi jooksul igati õigustanud. Pärast seda, kui Prii oli Austraalias 5500 kilomeetrit vändanud, ei tundnud ta veel, et jalgrattareis võiks lõppeda. Ta ostis nii endale kui jalgrattale lennupiletid ja lendas Kanadasse. Seal hakkas ta lõuna suunas sõitma, lootes lõpuks läbi Ameerika Ühendriikide Kesk- ja Lõuna Ameerikani jõuda.