Maasikas: von der Leyen mõistab meie piirkonna muresid

Maasikas selgitas, et kuna komisjonis ei ole klassikalist opositsiooni ja koalitsiooni, siis tänane tulemus ei tähenda seda, et nüüd näiteks rohelised, kes olid täna von der Leyeni vastu, jäävadki tema vastu. «Aga ta on väga tugevalt kõnetanud või kõnelenud nende inimestega, keda me nägime ka Euroopa Parlamendi viimaste valimiste käigus, kes tulid väga jõuliselt esile - need on rohelised, keskkonnateadlikud, keskkonna pärast muretsevad inimesed,» ütles Maasikas intervjuus ja lisas, et nendega kõneles ta (Ursula von der Leyen- toim.) väga otse ja tugevalt ning seetõttu on see ka üks põhjusteks, miks ta arvab, et rohelised ei jää blokina teda vastustama parlamendis.