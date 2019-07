Mesitarus arenevad munadest vaglad, kellest pärast nukkumist saavad mesilased, kuid vaglastaadiumis võib tarru pugeda ka varroalest. «Lest läheb eelistatult paljunema isasmesilase haudmesse, sest seal on rohkem ruumi, kuna isasmesilane on suurem ja tema areng kestab kauem. Selleks et lest ära tappa, tuleb seda teha koos terve kärjega, sest parasiit poeb haudme sisse. Tavaliselt on nii, et kui lest on suudetud külmutades ära tappa, siis mesinik lõikab selle kärjest välja, viskab minema ja vaglad jäävad sinna alles. Aga miks visata see ära, kui saaks toiduna kasutada,» räägib Egle Tammeleht.