Vene saatkond taunis Reinsalu avaldust Malaisia lennuki allatulistamise kohta

Suursaatkonna hinnangul tuleb selliseid avaldusi, milles Venemaa on juba ette süüdlaseks kuulutatud, hinnata kui katseid mõjutada erapooletut uurimist ja analüüsi.

«Tuleb toonitada, et vaatamata sellistele avaldustele on Venemaa säilitanud omalt poolt igakülgse valmisoleku koostööks, et selle koletu kuriteo tõelised süüdlased välja selgitada,» märkis suursaatkond oma avalduses.