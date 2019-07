Liinibuss sõitis Harjumaal otsa tee ääres seisnud veoautole, 26 inimest sai vigastada

Operatiivjuht: tundub, et buss pole üldse pidurdanud

Sündmuskohal tegutseva politsei operatiivjuhi Valdo Põderi sõnul tundub, et buss pole üldse pidurdanud. «Tundub, et buss on tee ääres seisnud veoautole otse sisse sõitnud,» rääkis Põder. Postimehe ajakirjaniku sõnul ei ole sündmuskohal pidurdusjälgi näha.

Põder rääkis, et politsei kontrollis mõlema sõiduki juhi joovet ning nad osutusid kaineks.

«Esialgu on liiklusõnnetuse põhjust raske öelda, aga tundub, et õnnetus juhtus bussijuhi tähelepanematuse tõttu. On arvata, et sellise kiirusega, nagu bussijuht enne kokkupõrget sõitis, pidurdada ta ei jõudnud. Bussi sõidukiirus oli esialgsetel andmetel sellele teele kohane, aga ta ei ole enne kokkupõrget pidurdanud ja ta ei pannud tee ääres seisvat veoautot tähele,» ütles Põder.