Isa röövis lapsed ja viis Venemaale

See on lugu ühest Eesti kodanikust naisest ja sellest, kuidas tema Venemaa kodanikust endine abikaasa röövis temalt lapsed. Ema püüdis neid kätte saada Põhja-Kaukaasiast, kuhu Eesti välisministeerium soovitab mitte minna, aga rööviti ise. Kui naine põgenes, kuulutasid sealsed jõuteenistused ta terroristiks. Venemaa kohus on otsustanud, et lapsed tuleb emale tagasi anda, ent seni ei ole midagi muutunud. Nii Vene kui ka Eesti võimud vaatavad juba neljandat aastat kestvat tragöödiat siiani abitult pealt.