Luise tänav on laupäeval suletud

Teekatte hooldusremonttöödega alustatakse hommikul umbes kella kaheksa paiku ning tööde orienteeruv lõpetamisaeg on enne öörahu saabumist. Kohalikele elanikele on tagatud juurdepääs oma kinnistutele ning jalakäijatele ligipääs tänavale. Ümbersõiduks saavad kõik teised liiklejad kasutada Endla tänavat, mis on erandkorras autodele avatud mõlemas suunas terves ulatuses ja Tehnika tänavat.