Kui Margus Kolga maailmas Eesti asja ajades – täpsemalt Eestit ÜRO Julgeolekunõukogu laua taha tüürides – mõnda kaugesse väikeriiki jõudis, pidi ta mõnelgi korral tõdema, et on saabunud kohale nagu üllatuskülaline. «Mõnda riiki läksime nii, et meil oli ainult üks telefoninumber ja see ka kohe esimesel päeval ei vastanud,» tunnistab ta.