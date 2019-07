Murdunud hambad ja sääreluud: enamikul Keila-Joa bussiõnnetuses kannatanutel olid turvavööd kinnitamata

Üks bussiavariile reageerinud kiirabibrigaadi töötaja rääkis Postimehele, et tema tegeles sündmuskohal kolme kannatanuga, kellest ühel oli põlvehaav, teisel kannatanul esihammaste murd ning ühel ees istunud naisel mõlema jala lahtised sääreluumurrud. «Lisaks oli tal palju põrutushaavu ja hulgimurde,» lisas meedik. Bussis ees istunud vanem naine viidi otse haiglasse operatsioonilauale.

Meediku sõnul valitses sündmuspaigas kaos. «Kannatanuid oli palju,» rääkis ta ja lisas, et kõigepealt eraldati rasked kannatanud kergematest, siis tegeleti raskemalt kannatada saanud inimestega ja kiirabide juurde tulekuga hakati tegelma kergemate vigastustega. «Kõigil olid mingid väikesed vigastused, põrutused, haavakesed,» rääkis meedik.

Meediku sõnul oli enamikul reisijatest turvavöö kinnitamata, mis tähendab seda, et kõik peaga vastu eesistme seljatuge lennanud inimesed oleksid võinud pääseda ilma vigastusteta. «Umbes 15 inimest olid viga saanud turvavöö kinnitamata jätmise pärast, mille tulemusel olid neil näopõrutused, huulehaavad ja nii edasi,» kommenteeris meedik.

Ida-Tallinna Keskhaigla teatel on nende juurde toodud seitse inimest kõik juba tänaseks koju saanud. Haigla sõnul olid peamisteks vigastusteks põrutused, haavade õmblused, näo vigastused.

Põhja-Eesti regionaalhaigla esindaja Stina Eiseni sõnul on nende haigla kokku leppinud, et selle õnnetusega seoses jagab infot vaid politsei.

Bussijuht ei pannud veoautot tähele

Kokkupõrge oli niivõrd tugev, et pooleks murdus veoauto haagiseid ühendav paksust metallist tiisel ning bussis oli murdunud inimesi kukkumise eest kaitsma pidanud piirdetoru. Buss lükkas veoautot edasi pea pool bussipikkust.

Ehkki õnnetuse põhjused selgitab välja uurimine, on üsna selge, et pidurdamiseks ei jäänud bussijuhil aega. Ühtegi jälge selle kohta tee pealt politseinikud ei leidnud. Tee enne õnnetuspaika on pikalt sirge ning hea nähtavusega. Tee ääres seisvat veoautot oleks pidanud märkama kümnete meetrite kauguselt. Politsei operatiivjuhi Valdo Põderi sõnul juhtus õnnetus ilmselt bussijuhi tähelepanematuse tõttu. 55-aastane bussijuht oli kaine.