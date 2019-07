Isesõitev buss hakkab varsti Kadriorus reisijaid vedama

Bussi juurutava firma Autonomous Mobility esindaja Pirko Konsa sõnul on kaheksakohalise bussi eelis see, ta on väike ja väga hea manööverdusvõimega. «Kõige parem on ta just seal, kus suured bussid sõitma ei mahu. Ideaalne oleks ühendada selle võimalused kiirema ja suurema ühistranspordiga,» ütles Konsa.