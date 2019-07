Kaljulaid: vihkan EKRE poliitikute käitumist ja palun selle pärast vabandust

Ma vihkan neid nende käitumise pärast. Korralikud inimesed ei pea ennast selliselt üleval ja see ei ole vaade, mida me Eestis jagame. Ma pean nüüd nende rumalaid samme selgitama ning territooriumi tagasi vallutama. Ma olen rääkinud selle partei ministritega ja meie ühine arusaam on, et sel viisil inimesi ärritades, pole võimalik rahvusvahelises ühiskonnas funktsioneerida. Mind närib kahtlus, et osa inimesi neist ei saa aru sellest, mida nad teevad,» rääkis Kaljulaid avameelselt Foreign Policy intervjuus.