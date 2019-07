Õnnetusse sattunud bussijuht põhjendab avariid pimestava päikesega

Bussijuht on firmale selgitanud, et eile Kloogaranna teel aset leidnud juhtumis oli haagisveok pargitud maanteel liikluseeskirja rikkudes ja liiklusohtlikult, pideva joone peal ning kohe pärast pimedat paremkurvi nii, et veoauto tagumise haagise ots võttis seistes enda alla suure osa Kloogaranna poole suunduvast sõiduteest.