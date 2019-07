Martin Kala: Euroopa Parlamendi saadikud on demokraatiaturistid

Kui võtame sipelgapesa tasandil, et mis seal Euroopa Parlamendis ära tehakse, kuidas see töö käib, siis suminat tuleb EPst tõesti palju – kõik kõned, tekstid, pressiteated, tunnistas Kala ja nõustus, et kohati võibki jääda valijatele arusaamatuks, mida selle paljusõnalisuse taustal ka reaalselt saavutatakse ja tehakse.

«Kõige olulisem on mõista, et EK annab aru EPle,» ütles Kala ja lisas, et see «kaasotsusmenetlus,» keerulise sõnaga öeldes, ongi Euroopa rahvaesinduse tähtsaim töölõik.