Seirearuanne: Eesti huntide arvukus on küttimise tõttu vähenemas

Legaalsest küttimisest pääsesid vaid viis pesakonda: üks Jõgevamaal, üks Tartumaal ja kolm Viljandimaal. See, kas neid karju harvendasid salakütid, selgub hiljem. Teada on, et nii nagu ilvesegi puhul, on ka hundipopulatsiooni jaoks salaküttimine jätkuvalt suur probleem. Teatud piirkondades toimub juba süstemaatiline isendite illegaalne likvideerimine. Sellisel olukorral on võimaldanud tekkida tõsiasi, et Eestis on salaküttimise karistusmeetmed leebed, järelvalve nõrk ning tõsisemate jahindusalaste rikkumiste menetlemise võimekus on puudulik.