Galerii: Postimees käis avatud talude päeval

Männiku piimalamba talu perenaine Kaisa Tähe ja tema pere osalesid avatud talude päeval kolmandat aastat. Täpselt nii kaua on nad pidanud ka Männiku talus piimalambaid.

Eelmisel aastal külastas avatud talude päeval talu umbkaudu 1500 inimest. «Inimesed on end väga hästi ülal pidanud,» ütles Kaisa.

Männiku talus on esindatud pea kõik taluloomad – koerad, veised, linnud, küülikud, lambad, kitsed ja hobused. Puudu on vaid põrssad. Koeri peab talu selleks, et kaitsa karja ilveste, huntide ja karude eest. Kümme päeva tagasi sündis Männiku talu koertel üheksa kutsikat, kõik isased. Neid kasvatab talurahvas teistele karjakaitse koerteks.